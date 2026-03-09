Pai de jovem morto em ação do Baep em Cotia contesta versão da polícia e fala em execução

Imagem enviada ao Cotia e Cia no dia da ação do Baep no Jd. São Miguel





Durante a gravação, o pai afirma em diversos momentos que o filho não teria reagido nem trocado tiros com os policiais, diferentemente do que consta na versão registrada pela polícia.



“Independente se tivesse droga ou alguma coisa, a função deles não é executar. É prender e deixar que a Justiça condene”, diz o homem no vídeo. Em outro momento, ele acrescenta: “Eles entraram aqui, encostaram meu filho na parede e encheram ele de bala.”



Nas imagens, o pai também mostra marcas de tiros na parede de um dos cômodos da casa, apontando o local onde, segundo ele, o filho teria sido atingido.



“Onde que ele ia trocar tiro com 12, 15 policiais do BAEP? Nunca que ele ia trocar tiro. Ele abriu a porta, eles entraram aqui e executaram ele em frente a essa parede”, afirma.



