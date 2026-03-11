Duplo homicídio em adega de Caucaia do Alto ganha novo elemento na investigação

Imagens de câmeras de segurança levantam novas dúvidas sobre o crime que matou dois jovens e podem abrir outra frente nas investigações da Polícia Civil

Vítimas tinham 23 e 25 anos. Foto: Reprodução / Redes Sociais

a morte de dois jovens em uma adega localizada no Jardim das Oliveiras, em Caucaia do Alto, distrito de Cotia, ganhou um novo elemento que pode ajudar a esclarecer o crime. A investigação sobreganhou um novo elemento que pode ajudar a esclarecer o crime.





Segundo a reportagem, havia uma pessoa posicionada ao lado do disjuntor do local, o que levanta a suspeita de que alguém possa ter ajudado o atirador durante o crime.



Agora, a Polícia Civil tenta identificar quem seria essa possível segunda pessoa.









Como aconteceu o crime



O duplo homicídio aconteceu em uma adega localizada na Rua Petrolândia. De acordo com o boletim de ocorrência, um homem usando capacete entrou no estabelecimento como se fosse um cliente.



Em determinado momento, ele se aproximou de Luiz Fernando Munguba dos Santos, de 25 anos, proprietário da adega, teria dito algo a ele e, logo em seguida, sacou uma arma e efetuou diversos disparos.



A segunda vítima foi Lucas Simões de Oliveira, de 23 anos, que trabalhava no local. Segundo testemunhas, ele teria sido baleado ao tentar intervir para conter o agressor.



Ambos foram socorridos por pessoas que estavam nas proximidades e levados à UPA de Caucaia do Alto, mas não resistiram aos ferimentos.



Fuga do suspeito



Após os disparos, o autor do crime fugiu em uma motocicleta Honda CG 125 Fan, cor cinza, modelo 2025, que estava sem placa de identificação.



Testemunhas relataram que o homem vestia blusa preta, calça jeans clara e usava capacete preto, o que dificultou sua identificação.



O que foi encontrado pela perícia



Durante o trabalho pericial no local do crime, foram encontrados cinco estojos deflagrados e um projétil.



Segundo o registro policial, Luiz Fernando foi atingido por sete disparos, em regiões como cabeça, pescoço, tórax e dorso. Já Lucas sofreu dois disparos, um no braço e outro na região torácica.



Os celulares das vítimas foram apreendidos e serão analisados pela polícia para tentar identificar possíveis pistas sobre autoria ou motivação do crime.



Investigação segue em andamento



Familiares das vítimas informaram à polícia que desconhecem qualquer ameaça ou desavença anterior envolvendo os jovens.



Até o momento, a principal dúvida dos investigadores continua sendo a motivação do crime. A testemunha que presenciou a ação acredita que o alvo principal seria o proprietário da adega, mas essa hipótese ainda não foi confirmada oficialmente.

O caso, que segue registrado como duplo homicídio, ocorreu no dia 27 de fevereiro deste ano e, até o momento, o autor dos disparos ainda não foi identificado.Uma reportagem exibida pelo Balanço Geralrevelou imagens de uma câmera de segurança que podem indicar queNas imagens, no momento em que ocorre o primeiro disparo dentro da adega,