Câmara de Cotia aprova mudanças na previdência municipal sob protestos e críticas de servidores

Manifestantes classificaram a aprovação como “covardia” e “um enorme retrocesso”, acusando os vereadores de atuarem contra os interesses da categoria e de alinhamento automático com o Executivo municipal.O projeto aprovado promove mudanças nas regras do regime próprio de previdência dos servidores municipais, o CotiaPrev. A proposta foi enviada pela Prefeitura de Cotia com o argumento deDe acordo com a administração municipal, a medida busca equiparar as regras aplicadas aos servidores às do regime geral de previdência e de outros entes federativos.Entre as principais mudanças está a fixação de idade mínima para aposentadoria: 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, além da adoção de regras de transição semelhantes às aprovadas em nível federal.A prefeitura afirma ainda que o texto preserva os direitos dos servidores que já cumpriram os requisitos para aposentadoria antes da nova legislação e garante que não haverá aumento na alíquota de contribuição.Apesar disso, a proposta gerou forte repercussão entre servidores e parte da população. Críticos apontam que as mudanças podem impactar diretamente o planejamento financeiro da categoria e representam um enfraquecimento das garantias trabalhistas.Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Cotia possui cerca de 91 mil trabalhadores com carteira assinada na iniciativa privada. Já o município conta com aproximadamente 4.547 servidores vinculados ao regime próprio de previdência, diretamente afetados pelas alterações.