Caminhões tombam após colisão no km 21 da Raposo Tavares

Acidente mobilizou motoristas e provocou lentidão de até 10 km; segundo a concessionária, ninguém ficou ferido

Imagem: Artesp

Dois caminhões tombaram após uma colisão na manhã desta terça-feira (24) no km 21 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia. O acidente aconteceu por volta das 7h e provocou longos congestionamentos na região.



Segundo informações apuradas no local, o condutor de um caminhão Iveco seguia no sentido oeste da rodovia, pela faixa 2 de rolamento, quando tentou mudar para a faixa 1 e acabou colidindo lateralmente com um caminhão Volks.



Com o impacto, os dois veículos tombaram. O caminhão Iveco ficou atravessado na faixa 3 da pista principal, enquanto o caminhão Volks tombou na faixa 1 da alça de saída.



O acidente gerou reflexos no trânsito, com cerca de 10 quilômetros de lentidão no sentido oeste, entre os kms 11 e 21. Já na pista interna, o congestionamento chegou a aproximadamente 5,3 quilômetros.



Apesar do susto e dos danos materiais, os motoristas saíram ilesos. As causas do acidente ainda devem ser apuradas.