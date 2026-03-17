Dor e indignação: mãe se revolta ao ver preso acusado de matar filha em Cotia; VÍDEO

Familiares de Ariana protestaram e cobraram justiça em frente à Delegacia de Cotia nesta segunda-feira (16)

Imagem: Redes Sociais

homem investigado pela morte de Ariana Ferreira dos Santos, de 36 anos, à Delegacia de Cotia, nesta segunda-feira (16), foi marcada por momentos de forte emoção e revolta por parte de familiares da vítima. A chegada do, de 36 anos, à Delegacia de Cotia, nesta segunda-feira (16), foi marcada por momentos de forte emoção e revolta por parte de familiares da vítima.



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Prisão e investigação



Catarino teve a prisão temporária decretada após representação da Polícia Civil, no âmbito das investigações sobre o caso.



Ele segue preso e à disposição da Justiça, enquanto a polícia continua colhendo depoimentos e reunindo elementos para esclarecer completamente o crime.



Relembre o caso



O crime ocorreu no dia 13 de fevereiro, em um bar na Rua Interlagos, no Jardim Cláudio, em Cotia.



Segundo o boletim de ocorrência, Ariana estava no local com uma amiga quando teve início uma discussão com o investigado. Durante o desentendimento, ela foi atingida por diversos golpes de faca.



A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu e levada ao Hospital de Cotia, mas não resistiu aos ferimentos.



Homem ficou ferido ao tentar ajudar



Durante a agressão, um homem de 57 anos tentou defender Ariana e acabou sendo atingido por uma facada na região abaixo da axila. Ele foi socorrido e recebeu atendimento médico.



Após o ataque, o autor fugiu, sendo localizado posteriormente após investigações da Polícia Civil. Catarino teve a prisão temporária decretada após representação da Polícia Civil, no âmbito das investigações sobre o caso.Ele segue preso e à disposição da Justiça, enquanto a polícia continua colhendo depoimentos e reunindo elementos para esclarecer completamente o crime.em um bar na Rua Interlagos, no Jardim Cláudio, em Cotia.Segundo o boletim de ocorrência, Ariana estava no local com uma amiga quando teve início uma discussão com o investigado. Durante o desentendimento, ela foi atingida por diversos golpes de faca.A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu e levada ao Hospital de Cotia, mas não resistiu aos ferimentos.Homem ficou ferido ao tentar ajudarDurante a agressão, um homem de 57 anos tentou defender Ariana e acabou sendo atingido por uma facada na região abaixo da axila. Ele foi socorrido e recebeu atendimento médico.Após o ataque, o autor fugiu, sendo localizado posteriormente após investigações da Polícia Civil.

Catarino Edson Menezes do Carmo já havia se entregado à polícia no último dia 11, quando teve a prisão temporária de 30 dias cumprida. Na tarde desta segunda, ele foi conduzido até a unidade policial, onde houve concentração de familiares e pessoas próximas de Ariana.Imagens registradas no local mostram um cenário de comoção e indignação em frente à delegacia.A mãe de Ariana aparece bastante abalada e revoltada, gesticulando e se dirigindo à entrada da unidade policial. Em meio à dor, ela cobra justiça pela morte da filha e tenta se aproximar do local onde o investigado estava sendo mantido.Policiais civis fizeram a contenção durante a chegada e permanência do preso, controlando o acesso à delegacia e evitando qualquer aproximação. A movimentação foi intensa, com agentes posicionados na entrada para garantir a segurança.Outros familiares e conhecidos também acompanharam a cena, muitos visivelmente emocionados. Em determinado momento, uma mulher fala à câmera, reforçando a indignação diante do crime.O ambiente era de forte tensão, marcado pela dor da perda e pela cobrança por respostas.