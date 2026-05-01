Supermercado de grande porte fecha as portas em Cotia

Unidade no bairro Atalaia encerra atividades após mais de seis anos de funcionamento

O supermercado San encerrou suas atividades em Cotia nesta quinta-feira (30), marcando o fim de uma operação que durou mais de seis anos na cidade. Inaugurada em 2018, a unidade funcionava na Estrada do Morro Grande, no bairro Atalaia.O encerramento foi comunicado por meio das redes sociais da empresa, em uma mensagem de despedida direcionada aos clientes e colaboradores. No texto, o estabelecimento destacou a trajetória construída ao longo dos anos e o vínculo criado com a comunidade local.“Hoje nos despedimos de uma parte muito especial da nossa história. A unidade San Atalaia em Cotia encerra suas atividades, mas leva com ela algo que nunca se apaga: as memórias construídas com cada um de vocês. Foram dias de trabalho, dedicação, sorrisos e muitas histórias vividas juntos. E por tudo isso... só temos uma palavra: gratidão”, diz a publicação.Até o momento, não há informações oficiais sobre o futuro do espaço. Não foi confirmado se o local receberá uma nova unidade do setor supermercadista ou outro tipo de empreendimento comercial.