Hospital veterinário público começa a ganhar forma em Itapevi e obra já chega a 60%

Unidade de Saúde Animal terá atendimento veterinário gratuito para cães e gatos, com consultórios, centro de procedimentos e exames de imagem
|Foto: Prefeitura de Itapevi
A construção da primeira Unidade de Saúde Animal (USA) de Itapevi já atingiu 60% de execução e avança como um dos principais projetos voltados à proteção e bem-estar animal no município.
Quando estiver pronta, a estrutura oferecerá atendimento veterinário gratuito e especializado para cães e gatos, ampliando o acesso da população a serviços essenciais de saúde animal.
A unidade está sendo construída no local onde funcionava o antigo velório municipal, na Rua Gaudêncio Barbosa, 486, no bairro Jardim Julieta. O projeto é desenvolvido em parceria com o Governo do Estado e conta com investimento estimado em cerca de R$ 2 milhões, com previsão de conclusão no segundo semestre.
A estrutura da USA terá dois pavimentos. No térreo ficará concentrada toda a área de atendimento veterinário, com recepção, sala de espera e quatro consultórios, sendo um exclusivo para gatos.
A unidade está sendo construída no local onde funcionava o antigo velório municipal, na Rua Gaudêncio Barbosa, 486, no bairro Jardim Julieta. O projeto é desenvolvido em parceria com o Governo do Estado e conta com investimento estimado em cerca de R$ 2 milhões, com previsão de conclusão no segundo semestre.
A estrutura da USA terá dois pavimentos. No térreo ficará concentrada toda a área de atendimento veterinário, com recepção, sala de espera e quatro consultórios, sendo um exclusivo para gatos.
O espaço também contará com duas salas de procedimentos, incluindo uma área de recuperação, além de ambientes destinados a emergência, preparo, medicação, isolamento, esterilização e exames como raio X e ultrassom.
O prédio ainda terá quatro sanitários para o público e uma área externa preparada para receber o Castramóvel, que realiza cirurgias de castração em animais.
Já no subsolo ficará a área administrativa da unidade, com sala de reuniões, cozinha, dois banheiros para funcionários e vestiário com armários.
A nova Unidade de Saúde Animal deverá reforçar as ações de controle populacional de animais e contribuir também para a saúde pública, ampliando o acesso da população aos serviços veterinários no município.
O prédio ainda terá quatro sanitários para o público e uma área externa preparada para receber o Castramóvel, que realiza cirurgias de castração em animais.
Já no subsolo ficará a área administrativa da unidade, com sala de reuniões, cozinha, dois banheiros para funcionários e vestiário com armários.
A nova Unidade de Saúde Animal deverá reforçar as ações de controle populacional de animais e contribuir também para a saúde pública, ampliando o acesso da população aos serviços veterinários no município.