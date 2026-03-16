Hospital veterinário público começa a ganhar forma em Itapevi e obra já chega a 60%

Unidade de Saúde Animal terá atendimento veterinário gratuito para cães e gatos, com consultórios, centro de procedimentos e exames de imagem

Foto: Prefeitura de Itapevi





A construção da primeira Unidade de Saúde Animal (USA) de Itapevi já atingiu 60% de execução e avança como um dos principais projetos voltados à proteção e bem-estar animal no município.





Quando estiver pronta, a estrutura oferecerá atendimento veterinário gratuito e especializado para cães e gatos, ampliando o acesso da população a serviços essenciais de saúde animal.



A unidade está sendo construída no local onde funcionava o antigo velório municipal, na Rua Gaudêncio Barbosa, 486, no bairro Jardim Julieta. O projeto é desenvolvido em parceria com o Governo do Estado e conta com investimento estimado em cerca de R$ 2 milhões, com previsão de conclusão no segundo semestre.



A estrutura da USA terá dois pavimentos. No térreo ficará concentrada toda a área de atendimento veterinário, com recepção, sala de espera e quatro consultórios, sendo um exclusivo para gatos.



