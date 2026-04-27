O que pode ter causado o afogamento e morte de padrasto e enteado em Caucaia do Alto

Vítimas estavam em área considerada rasa quando desapareceram, segundo depoimento; caso ocorreu no sábado (25), em área da Barragem Pedro Beicht

Barragem Pedro Beicht. Foto: Google Imagens





morte de padrasto e enteado na Barragem Pedro Beicht, em Caucaia do Alto podem ajudar a esclarecer o que aconteceu na tarde de sábado (25). Um “buraco” no fundo da represa, citado pela mãe de uma das vítimas, surge como possível fator determinante para o afogamento. Novos detalhes sobre apodem ajudar a esclarecer o que aconteceu na tarde de sábado (25). Um “buraco” no fundo da represa, citado pela mãe de uma das vítimas, surge como possível fator determinante para o afogamento.

As vítimas, David Anderson Adriano, de 30 anos, e Arthur Samuel Pires Almeida, de 10, estavam em uma área aparentemente rasa da água, onde o nível chegava apenas às pernas.Em depoimento, a mãe do garoto e companheira do homem relatou que os dois brincavam próximos à margem quando o padrasto alertou o menino:. Segundos depois, ele teria sido tragado por esse desnível no fundo da represa. Na sequência, o menino também caiu no mesmo ponto e desapareceu.Ainda segundo o relato, pessoas que estavam no local tentaram ajudar, mas não conseguiram alcançar exatamente onde as vítimas haviam submergido. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, após buscas, encontrou ambos já sem vida no fundo da represa.A mulher afirmou que era a primeira vez que visitava o local e que não havia qualquer tipo de sinalização indicando risco, como placas de advertência ou demarcação de área perigosa.O caso foi registrado como morte suspeita e segue em investigação. A polícia deve apurar se o desnível no leito da represa contribuiu diretamente para o afogamento, além de verificar as condições de segurança da área.Exames periciais e laudos do Instituto Médico Legal devem ajudar a esclarecer as circunstâncias exatas das mortes.