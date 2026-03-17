Morre médica de Cotia após afogamento em Noronha que também matou o marido

Glenda Moraes, de 29 anos, estava internada em estado grave no Recife; marido morreu no dia do acidente

Foto: Reprodução / Blog Ricardo Antunes





dias após o sepultamento do marido, o médico Lucas Henrique Moraes Abrunhosa Nozoe, de 31 anos, que faleceu no mesmo acidente. A médica Glenda Moraes, de 29 anos, morreu nesse domingo (15), no Recife (PE), após dias internada em estado grave por conta de um afogamento em Fernando de Noronha. A morte ocorre, de 31 anos, que faleceu no mesmo acidente.

Afogamento durante viagem



O acidente aconteceu no dia 9 de feveriero, na Praia do Meio, em Fernando de Noronha. O casal estava na ilha para comemorar o aniversário de um amigo, também médico.



Após o afogamento, os dois foram socorridos por moradores da região. Lucas não resistiu e morreu ainda no local. Glenda foi resgatada com vida e transferida em estado gravíssimo para o Recife.





Internação e morte



A médica permaneceu internada inicialmente no Hospital da Restauração e, posteriormente, foi transferida para o Hospital Star, na região da Boa Vista.



Durante todo o período, o estado de saúde foi considerado crítico. Os pais de Glenda chegaram ao Recife na terça-feira (10) e acompanharam de perto a luta da filha.



Apesar dos esforços das equipes médicas, ela não resistiu e teve a morte confirmada nesta semana.





Com informações do Blog Ricardo Antunes









O caso, que envolve o jovem casal de médicos que atuava na UPA de Jandira e residia em Cotia, gerou grande comoção entre amigos, colegas de profissão e moradores da região.