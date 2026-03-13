Caso Ariana: prisão de Catarino leva investigação para nova fase na Justiça

Advogados de Cotia passam a atuar como assistentes de acusação enquanto Ministério Público prepara denúncia contra o investigado

Ariana foi morta a facadas na noite de seu aniversário. Foto: Arquivo Pessoal

A prisão de Catarino Edson Menezes do Carmo, ocorrida na quarta-feira (11), levou o caso Ariana a uma nova fase na Justiça. Após quase um mês foragido, o investigado agora aguarda os próximos passos do processo, que incluem a apresentação da denúncia pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. , levou o caso Ariana a uma nova fase na Justiça. Após quase um mês foragido, o investigado agora aguarda os próximos passos do processo, que incluem a apresentação da denúncia pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.





Paralelamente, os advogados criminalistas Lucas Domingues e Mauro Ferreira, de Cotia, passaram a atuar como assistentes de acusação, acompanhando o caso ao lado da Promotoria e representando os interesses da vítima durante o andamento da ação penal.





Os advogados Mauro Ferreira e Lucas Domingues. Foto: Reprodução

Catarino é investigado por matar Ariana a facadas e também por tentar matar Valmir, que, segundo as informações do caso, seria amigo do suspeito. Após o crime, ele permaneceu foragido por quase um mês, até ser localizado e preso pelas autoridades (RELEMBRE AQUI O CASO).



Com a prisão, o inquérito entra agora em uma etapa decisiva. Nos próximos dias, o Ministério Público deverá analisar o material reunido pela investigação e apresentar a denúncia formal à Justiça, dando início à ação penal. Catarino é investigado por matar Ariana a facadas e também por tentar matar Valmir, que, segundo as informações do caso, seria amigo do suspeito. Após o crime, ele permaneceu foragido por quase um mês, até ser localizado e preso pelas autoridadesCom a prisão, o inquérito entra agora em uma etapa decisiva. Nos próximos dias, o Ministério Público deverá analisar o material reunido pela investigação e apresentar a denúncia formal à Justiça, dando início à ação penal.





Catarino foi preso na quarta-feira (11). Foto: Divulgação / Polícia Civil





Na mesma manifestação, a Promotoria também deverá pedir a conversão da prisão temporária em prisão preventiva, medida que, se aceita pela Justiça, mantém o investigado preso durante todo o andamento do processo.



Outro ponto que marca esta nova fase é a atuação da assistência de acusação, prevista na legislação brasileira. Nessa função, representantes da vítima ou de seus familiares podem acompanhar o processo criminal ao lado do Ministério Público.



Como assistentes de acusação, os advogados poderão acompanhar as etapas do processo, auxiliar na produção de provas, apresentar manifestações processuais e atuar durante eventual julgamento, contribuindo para o esclarecimento dos fatos.



Com a prisão do investigado e a expectativa pela denúncia do Ministério Público, o caso Ariana passa agora a avançar para a fase judicial, etapa em que serão definidos os próximos desdobramentos até um possível julgamento.