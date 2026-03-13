Lucas Home consolida Cotia como base estratégica de sua operação e reforça plano de expansão nacional

Hoje, a Lucas Home atende mais de 7 mil pedidos por mês e já soma quase 1 milhão de clientes em todo o país.

Fundada em 2015, a Lucas Home é uma empresa brasileira especializada em camas e colchões. Com mais de 10 anos de experiência e atuação no e-commerce desde 2018, a marca se destaca pela união entre qualidade, agilidade e bom atendimento.

Hoje, a Lucas Home atende mais de 7 mil pedidos por mês e já soma quase 1 milhão de clientes em todo o país. Seu catálogo reúne mais de 2 mil produtos, com destaque para linhas exclusivas e parcerias com grandes marcas como Ortobom, Castor, Anjos, Probel, Umaflex e Hellen.

Cotia no centro da operação

O Centro de Distribuição da Lucas Home fica na Vila Jovina em Cotia (SP) e é peça-chave da operação. Com estrutura para armazenar mais de 15 mil colchões, o CD garante entregas rápidas e organização logística. Em São Paulo, os pedidos chegam em até 72 horas.

A partir de Cotia, a empresa atende as regiões Sul e Sudeste, além de Goiás e Distrito Federal.

Filial no Nordeste

Em setembro de 2025, a Lucas Home inaugurou sua filial no Nordeste, em Pernambuco, para atender com mais agilidade todos os estados da região. Essa nova unidade fortalece a presença nacional da empresa e aproxima ainda mais a marca dos clientes nordestinos.

Pessoas e compromisso

A Lucas Home conta com mais de 70 colaboradores diretos e equipes parceiras. Todos trabalham com foco em oferecer uma experiência segura e de qualidade para quem compra.

Com base em Cotia e olhos voltados para o futuro, a Lucas Home segue crescendo e levando conforto para casas de todo o Brasil.

Conheça o site: www.lucashome.com.br