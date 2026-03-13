Trilhas de mountain bike do Cemucam são homologadas e abrem caminho para provas oficiais

Iniciativa da vereadora paulistana Renata Falzoni reconhece oficialmente as trilhas históricas do parque; veja o que muda com a homologação

Foto: Geraldo Micai / Wikiloc





Esportes & Cia: As trilhas de mountain bike (MTB) do Parque Cemucam, em Cotia, foram oficialmente homologadas, permitindo que o espaço passe a receber provas oficiais, treinos e eventos da modalidade.





A iniciativa foi articulada pela vereadora de São Paulo Renata Falzoni e marca um novo capítulo na história da pista, considerada uma das mais tradicionais do país.



A homologação foi anunciada às vésperas do 57º aniversário do parque, que apesar de estar localizado em Cotia, pertence administrativamente ao município de São Paulo.



Segundo Falzoni, a oficialização reconhece um espaço que existe há décadas e que se manteve ativo graças ao trabalho da própria comunidade de ciclistas.









Tradição desde os anos 1990



A pista de mountain bike do parque existe desde a década de 1990 e é considerada a primeira pista pública de MTB do Brasil.





Ao longo dos anos, o local foi mantido principalmente por trabalho voluntário de ciclistas e praticantes da modalidade, que ajudaram a preservar e estruturar as trilhas.



Entre os nomes envolvidos nesse processo está o ciclista Edu Ramires, conhecido no meio esportivo por sua trajetória no mountain bike e por ter conquistado o título de campeão mundial na categoria Expert em 1989. Ele também participou do processo que levou à homologação das trilhas.



Reconhecimento oficial da pista



Com a homologação, as trilhas passam a existir oficialmente dentro das normas da modalidade, o que abre caminho para a realização de competições oficiais, treinos organizados, festivais esportivos e outras atividades ligadas ao mountain bike.



Para a vereadora, o reconhecimento representa um avanço importante para o desenvolvimento do esporte na região.



“O espaço agora passa a ter reconhecimento formal, o que fortalece a prática do mountain bike e cria oportunidades para a formação de novos atletas”, afirmou.



O mountain bike é uma modalidade olímpica e tem crescido no Brasil nos últimos anos, com aumento no número de praticantes e competições.



Mais estrutura e possibilidade de cobrança por manutenção



Outro impacto da homologação é que a pista passa a ter reconhecimento institucional, o que também permite que ciclistas e usuários cobrem manutenção adequada e melhorias no espaço junto à administração do parque.



A expectativa de praticantes e apoiadores da iniciativa é que a oficialização ajude a preservar a tradição do local e ampliar o uso esportivo das trilhas, que há décadas fazem parte da história do mountain bike no país.



