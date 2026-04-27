Casa em Cotia é descoberta com cultivo de maconha e cogumelos alucinógenos

Segundo a PM, imóvel funcionava como estrutura de produção de drogas; homem de 31 anos foi preso em flagrante

Foto: Divulgação / PMSP

Uma residência no bairro Parque Miguel Mirizola, em Cotia, foi identificada pela Polícia Militar como ponto de cultivo e preparação de drogas. A descoberta ocorreu na manhã de sexta-feira (24) e terminou com a prisão em flagrante de um homem de 31 anos.

Segundo o registro, equipes da Polícia Militar foram acionadas para apoiar uma ocorrência envolvendo um suspeito em fuga na região. Durante o deslocamento, os agentes perceberam, a partir de um imóvel vizinho, a presença de plantas com características semelhantes à maconha.



Diante da situação, os policiais se dirigiram até a casa indicada e, após autorização do morador, entraram no local. Já na área externa, foi possível identificar pés da planta. No interior do imóvel, os agentes encontraram uma estrutura montada para o cultivo, com estufas instaladas tanto nos fundos quanto dentro da residência, inclusive na sala.





Foto: Divulgação / PMSP



Além dos diversos pés de maconha, também foram localizadas porções da droga já colhidas e recipientes contendo substâncias semelhantes a cogumelos alucinógenos. Segundo o registro, havia ainda materiais usados no cultivo e preparo, como substratos e equipamentos específicos.



Durante a ação, foram apreendidos itens como balança de precisão, máquinas de cartão, prensa, equipamentos de controle de temperatura e utensílios utilizados para manipulação e armazenamento das substâncias. Também foram encontrados R$ 104,50 em dinheiro .



As substâncias foram encaminhadas para perícia.



A Polícia Civil apontou que o imóvel apresentava características típicas de um ambiente voltado à produção contínua de entorpecentes, com estrutura organizada para cultivo e preparo. O homem foi autuado por tráfico e fabricação de drogas, conforme previsto na legislação.



Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça. O caso segue em investigação pela delegacia de Cotia.