Jovem de 17 anos é executado a tiros no portão de casa em Cotia um dia antes do aniversário

Segundo testemunhas, criminosos chegaram de moto, chamaram a vítima pelo nome e efetuaram ao menos seis disparos antes de fugir

Imagem: Balanço Geral





Um jovem de 17 anos foi morto a tiros na noite deste domingo (10), na Rua Itapetininga, no Jardim Araruama, em Cotia. Luiz Gustavo completaria 18 anos nesta segunda-feira (11).













Familiares afirmaram que ouviram o chamado feito pelos criminosos e, em seguida, os disparos. Até o momento, não há informações oficiais sobre possíveis desavenças, ameaças anteriores ou motivação para o assassinato.



A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia técnica e o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada à UPA do Atalaia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.Familiares afirmaram que ouviram o chamado feito pelos criminosos e, em seguida, os disparos. Até o momento, não há informações oficiais sobre possíveis desavenças, ameaças anteriores ou motivação para o assassinato.A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia técnica e o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime.

De acordo com informações iniciais, o adolescente estava em casa com a mãe quando dois homens chegaram ao local em uma motocicleta. Segundo testemunhas e familiares, os suspeitos chamaram a vítima pelo nome e, quando ela foi até o portão da residência, os disparos foram efetuados.Ainda conforme relatos, ao menos seis tiros atingiram o jovem. Após o crime, os autores fugiram rapidamente do local.