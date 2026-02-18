Projeto atualiza regras da previdência dos servidores de Cotia; entenda o que muda

Projeto enviado à Câmara adequa o regime municipal às regras federais e, segundo a Prefeitura, busca garantir equilíbrio financeiro e sustentabilidade do sistema

Foto: Reprodução

A Prefeitura de Cotia enviou à Câmara Municipal um projeto de lei que propõe a adequação do regime próprio de previdência dos servidores públicos às regras estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019, conhecida como Reforma da Previdência.

Entenda as mudanças propostas na previdência municipal



Quando as novas regras passam a valer?





Somente após aprovação do projeto pela Câmara Municipal, sanção e publicação da nova lei.





Qual será a idade mínima para aposentadoria?

Regra geral:

Homens: 65 anos

Mulheres: 62 anos



Magistério:

Homens: 60 anos

Mulheres: 57 anos

Como será feito o cálculo da aposentadoria?

O benefício passará a ser calculado com base na média aritmética simples de todo o período contributivo do servidor.



O valor corresponderá a:

60% da média para 20 anos de contribuição;

Acréscimo de 2% por ano que exceder os 20 anos.

Exemplo:

Um servidor com 30 anos de contribuição terá direito a 80% da média contributiva (60% + 20%).



O que muda na pensão por morte?



As regras serão unificadas às atualmente aplicadas pelo INSS.



Principais pontos:



Pensão vitalícia para cônjuge ou companheiro(a) com 44 anos ou mais, desde que haja pelo menos dois anos de união e 18 meses de contribuição do servidor;

Duração variável para dependentes mais jovens;

Filhos terão direito até os 18 anos.

Cálculo da pensão:



50% do valor do benefício do servidor falecido;

Acréscimo de 10% por dependente.



Exemplos:



Apenas cônjuge: 60% do benefício;

Haverá regras de transição?

Sim. Servidores próximos da aposentadoria terão regras específicas.





Regra dos Pontos (geral)



62 anos (homens) / 57 anos (mulheres)

20 anos no serviço público

5 anos no cargo

Pontuação inicial: 102 pontos (homens) e 92 pontos (mulheres)

A partir de 2027, a pontuação sobe 1 ponto por ano até:

105 pontos (homens)

Regra do Pedágio (geral)



60 anos e 35 anos de contribuição (homem)

57 anos e 30 anos (mulher)

20 anos no serviço público

5 anos no cargo

Pedágio de 100% do tempo que faltar para atingir o mínimo na data de entrada em vigor da lei.



E para professores?

Também haverá regras específicas.





Regra dos Pontos (magistério)

57 anos e 30 anos de contribuição (homens)

52 anos e 25 anos (mulheres)

20 anos no serviço público

5 anos no cargo

Pontuação inicial: 97 (homens) e 87 (mulheres)

A partir de 2027, sobe 1 ponto por ano até:

100 pontos (homens)

Regra do Pedágio (magistério)

55 anos e 30 anos de contribuição (homem)

52 anos e 25 anos (mulher)

20 anos no serviço público

5 anos no cargo

Pedágio de 100% do tempo que faltar.



A proposta prevê a atualização das normas que regem o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, com o objetivo de alinhar o sistema municipal às diretrizes federais e fortalecer o equilíbrio financeiro e atuarial do regime.De acordo com a administração municipal, a adequação já deveria ter sido realizada nos últimos anos. Estudos técnicos atuariais apontam que, caso as mudanças não sejam implementadas, a partir de 2029 a receita do instituto poderá se tornar inferior às despesas com aposentadorias e pensões. Esse cenário poderia exigir a utilização de recursos já aplicados,A Prefeitura também informou que os repasses ao instituto vêm crescendo nos últimos anos. Em 2023, além da contribuição patronal, foram destinados R$ 24,7 milhões ao regime previdenciário, com projeção de alcançar R$ 41,9 milhões em 2027. Segundo o Executivo, a proposta busca conter essa trajetória de crescimento e dar maior previsibilidade financeira ao sistema.O projeto também atende a recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), reforçando, segundo o município, o compromisso com a responsabilidade fiscal e o cumprimento da legislação vigente.A adequação passará a valer após aprovação pela Câmara Municipal e sanção da nova lei.