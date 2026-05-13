Cotia terá shows gratuitos do Sampa Crew e Banda Djavú neste fim de semana

Programação reúne Congada de São Benedito e Festa de Nossa Senhora de Fátima no mesmo final de semana.













Cotia recebe neste fim de semana duas tradicionais festas populares que prometem movimentar a cidade com cultura, música e celebrações religiosas. Entre os dias 15 e 17 de maio, moradores e visitantes poderão acompanhar gratuitamente atrações como o grupo Sampa Crew e a Banda Djavú, além de uma extensa programação cultural e comunitária.Na Vila São Joaquim, acontece a tradicional Festa da Congada de São Benedito de Cotia, reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de São Paulo. A celebração reúne manifestações afro-brasileiras, congadas, maracatu, capoeira, samba de roda e procissões religiosas. O encerramento será no domingo (17), às 21h30, com show gratuito doJá em frente à Prefeitura, a cidade recebe a 39ª Festa em Louvor a Nossa Senhora de Fátima, organizada pela paróquia local. O evento contará com missas, gincanas, praça de alimentação, recreação infantil e apresentações musicais ao longo dos três dias. A principal atração será a, que sobe ao palco no domingo (17), às 19h30.As duas festas têm entrada gratuita e devem reunir milhares de pessoas durante o fim de semana, reforçando o calendário cultural e religioso de Cotia.