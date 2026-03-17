Cotia, 170 anos: aniversário da cidade terá atração que promete lotar o recinto

Programação do aniversário de 170 anos terá atividades durante todo o dia e show gratuito à noite

Foto: Secom / Cotia



A Prefeitura de Cotia anunciou nesta terça-feira (17) a programação oficial de aniversário da cidade, que será comemorado no dia 2 de abril.



As atividades começam às 10h, com o tradicional hasteamento da bandeira em frente à Prefeitura. Em seguida, a Carreta do Dogão vai percorrer diferentes regiões do município, levando alegria e entretenimento, principalmente para as crianças.



Durante a tarde, o recinto de eventos, que fica em frente ao Paço Municipal, contará com brinquedos infláveis e estrutura voltada para o público infantil e famílias.



O encerramento da festa será à noite, com um show gratuito da dupla Maiara e Maraísa, a partir das 21h, marcando o ponto alto das comemorações dos 170 anos de Cotia.