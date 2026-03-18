Cotia anuncia nova gestora da Saúde para prontos atendimentos a partir de abril

Organização foi escolhida por meio de concorrência pública e assume a gestão no dia 2 de abril, aniversário da cidade

Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia homologou a contratação da Associação Hospital Beneficente do Brasil (AHBB) para a gestão dos serviços de saúde do município. A instituição passa a operar a partir do dia 2 de abril, após vencer concorrência pública.

Segundo a administração municipal, a escolha levou em consideração critérios como o custo apresentado e a experiência da entidade na área da saúde.A AHBB será responsável pela gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Atalaia, além dos prontos atendimentos de Caucaia do Alto e do Parque São George, e do Pronto-Socorro Infantil.De acordo com o prefeito Welington Formiga, a nova gestão deve iniciar os trabalhos com foco na valorização dos profissionais da área. Já o secretário de Saúde, Roberto Sales, afirmou que a expectativa é ampliar a qualidade dos serviços prestados no município.A prefeitura informou ainda que pretende implantar uma farmácia com funcionamento 24 horas nas proximidades do prédio administrativo.