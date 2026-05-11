PM de folga reage à tentativa de assalto e mata dois criminosos em Cotia

Policial estava com a esposa grávida e a filha de 7 anos quando foi abordado por criminosos armados; um terceiro envolvido conseguiu fugir

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Dois homens, de 26 e 22 anos, morreram após uma tentativa de assalto registrada na noite de sexta-feira (8), na Estrada da Represinha, em Cotia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), eles teriam abordado um policial militar que estava de folga e seguia de carro com a esposa grávida e a filha de 7 anos.

De acordo com o registro policial, os suspeitos estavam em uma motocicleta quando emparelharam com o veículo da família e anunciaram o roubo. O ocupante da garupa teria apontado uma arma para o interior do automóvel, exigindo que o motorista parasse e entregasse os pertences, incluindo as alianças do casal.Ainda conforme a SSP, o policial reduziu a velocidade do carro e simulou que retiraria a aliança. Neste momento, sacou a arma que estava no compartimento da porta do veículo e efetuou disparos contra os assaltantes. O agente relatou ter atirado até que os suspeitos deixassem de representar risco à família.Os dois homens foram atingidos e caíram na via. Equipes do SAMU foram acionadas, mas ambos não resistiram aos ferimentos. Um deles morreu ainda na UPA do Atalaia e o outro chegou a ser levado ao Hospital Regional de Cotia, onde o óbito foi confirmado.A esposa do policial afirmou em depoimento que, após os disparos, percebeu a presença de um terceiro homem em uma motocicleta vermelha, que fugiu do local ao notar que os comparsas haviam sido baleados. O caso será investigado para identificar este possível envolvido.Durante a ocorrência, a polícia apreendeu um simulacro de arma de fogo, celulares, joias, alianças, relógios e outros objetos que podem ter ligação com roubos praticados na região no mesmo dia. A motocicleta utilizada pelos suspeitos também foi apreendida.Segundo a Polícia Civil, os dois homens mortos possuíam antecedentes criminais relacionados a crimes patrimoniais, incluindo roubos. A arma do policial foi recolhida para perícia, assim como foram solicitados exames técnicos e residuográficos.O caso foi registrado como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial, tentativa de roubo e legítima defesa. Em análise preliminar, a autoridade policial entendeu que a reação do policial pode estar amparada pela excludente de ilicitude prevista em lei, mas a investigação seguirá para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.