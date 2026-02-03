Motorista de trator é preso após muro desabar e matar criança de 4 anos em Itapevi

Dono da empresa operava a máquina sem capacitação técnica; caso foi registrado como homicídio culposo

conduzia o trator envolvido no acidente que causou a morte de uma criança de 4 anos em Itapevi. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) confirmou nesta terça-feira (3) a prisão em flagrante do homem queO caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

De acordo com a polícia, o motorista é o proprietário da empresa de fabricação de blocos que realizava o serviço no local. Ele operava uma retroescavadeira e não possuía capacitação profissional para conduzir o equipamento, conforme consta no boletim de ocorrência.O acidente aconteceu na Rua Bonifácio de Abreu, no bairro Jardim Julieta. A criança caminhava pela calçada ao lado do pai quando um muro desabou após o impacto do trator, atingindo os dois, próximo a um ponto de ônibus.Uma placa de trânsito também caiu na direção do pai, que conseguiu retirá-la antes de tentar socorrer o filho. Moradores da região ajudaram no resgate e acionaram o socorro.O menino foi encaminhado ao Hospital Geral de Itapevi, mas não resistiu aos ferimentos. A causa da morte foi apontada como traumatismo craniano.A perícia técnica esteve no local e o caso foi registrado como homicídio culposo com agravante por inobservância de regra técnica da profissão, além de lesão corporal contra o pai da criança. A soma das penas máximas previstas impediu a concessão de fiança, e o suspeito foi encaminhado para audiência de custódia.