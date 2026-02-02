Criança morre após muro de fábrica desabar em Itapevi

Estrutura de fábrica de blocos caiu após ser atingida por trator no Jardim Santo Américo

Imagem: TV Globo





Uma criança morreu na manhã desta segunda-feira (2) após ser atingida pelo desabamento de um muro na rua Bonifácio de Abreu, no bairro Jardim Santo Américo, em Itapevi.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o óbito foi confirmado ainda no local por uma médica. A criança chegou a receber os primeiros socorros e foi encaminhada ao Hospital Geral de Itapevi, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.



