Criança morre após muro de fábrica desabar em Itapevi

Estrutura de fábrica de blocos caiu após ser atingida por trator no Jardim Santo Américo
|Imagem: TV Globo
Uma criança morreu na manhã desta segunda-feira (2) após ser atingida pelo desabamento de um muro na rua Bonifácio de Abreu, no bairro Jardim Santo Américo, em Itapevi.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o óbito foi confirmado ainda no local por uma médica. A criança chegou a receber os primeiros socorros e foi encaminhada ao Hospital Geral de Itapevi, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.
|Rede Social / Corpo de Bombeiros
Segundo informações da Polícia Militar, o muro que desabou pertence a uma fábrica de blocos localizada na via. A estrutura teria sido derrubada após um trator que operava em uma obra atingir a fábrica, provocando a queda do muro.
O pai da criança passou mal após o ocorrido, sofreu um mal súbito e também precisou ser socorrido, sendo levado para a mesma unidade hospitalar.
As circunstâncias do acidente serão apuradas.