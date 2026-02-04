Caminhão bitrem tomba e pega fogo no acesso da Castello Branco para o Rodoanel, em Barueri

Duas pessoas ficaram levemente feridas e receberam atendimento no local; acidente ocorreu nesta madrugada

Foto: Artesp





Um caminhão bitrem tombou e pegou fogo na madrugada desta quarta-feira (4) no acesso da Rodovia Castelo Branco para o Rodoanel, na pista externa, em Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo.

Segundo informações apuradas no local, o veículo trafegava pela alça de acesso da Castelo Branco para o Rodoanel quando, por motivos que ainda serão investigados, o motorista perdeu o controle da direção, provocando o tombamento. Após o acidente, teve início um incêndio no veículo.Equipes de emergência foram acionadas e atuaram no combate às chamas. O fogo foi controlado por volta da 1h33.O acidente ocorreu no trecho identificado como SPD 014/021. Duas pessoas ficaram levemente feridas e receberam atendimento no local. Não há informações sobre interdições prolongadas após o controle do incêndio.