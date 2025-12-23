Três homens são presos por venda irregular de fogos de artifício em Caucaia do Alto

Prisões ocorreram durante a Operação Explosiva, que reforça a fiscalização contra a comercialização de fogos de artifício em vias públicas

Foto: Reprodução / GCM de Cotia

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia prendeu, na manhã desta terça-feira (23), três homens por venda irregular de fogos de artifício em via pública, no Distrito de Caucaia do Alto.









A ocorrência fez parte da Operação Explosiva, ação de fiscalização voltada ao combate do comércio ilegal de fogos de artifício, realizada em parceria entre a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Indústria e Comércio e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.De acordo com o secretário de Segurança de Cotia, Fabrício Dourado, a comercialização desse tipo de produto é proibida pela legislação estadual e municipal., afirmou.Ainda segundo o secretário, três equipes da GCM atuam na operação tanto em Caucaia do Alto quanto na região central de Cotia, com foco na prevenção de acidentes e no cumprimento da legislação.Em Cotia, a soltura de fogos de artifício com estampidoDurante a abordagem, alguns vendedores alegaram que os produtos comercializados não produziam estampido, porém não apresentaram nota fiscal, nem autorização para ocupação do solo público. A GCM informou ainda que, independentemente do tipo de fogos, a venda em via pública é proibida, o que motivou as prisões.