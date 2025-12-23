Frota recolhe e doa Havaianas descartadas após repercussão de campanha; VÍDEO

Vereador de Cotia anuncia arrecadação e doação de chinelos descartados após reações à campanha publicitária estrelada por Fernanda Torres

Imagem: Reprodução / Instagram

Em meio à repercussão da nova campanha publicitária da marca Havaianas, estrelada pela atriz Fernanda Torres, o vereador de Cotia Alexandre Frota anunciou uma ação solidária voltada à arrecadação e doação de chinelos a pessoas em situação de vulnerabilidade social.



Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Alexandre Frota (@alexandrefrota_oficial)

“Se é pé esquerdo ou direito, só quem precisa sabe, e o desperdício nesse país é enorme”, escreveu o vereador na legenda de uma das publicações. Ele afirmou que decidiu transformar a situação em uma iniciativa solidária após observar a circulação de imagens de chinelos sendo jogados fora.



De acordo com Frota, os calçados passam por um processo de limpeza e revitalização antes da entrega. Até o momento, cerca de 30 pares teriam sido arrecadados. A distribuição está prevista para ocorrer como doação de Natal, com cada par acompanhado de um cartão com a mensagem “Feliz Natal”.



As imagens divulgadas mostram o parlamentar realizando a limpeza, a organização e a embalagem dos chinelos antes da entrega. A iniciativa, segundo ele, tem como objetivo reduzir o desperdício e ampliar o acesso a itens básicos, como calçados, para pessoas em situação de necessidade. escreveu o vereador na legenda de uma das publicações. Ele afirmou que decidiu transformar a situação em uma iniciativa solidária após observar a circulação de imagens de chinelos sendo jogados fora.De acordo com Frota, os calçados passam por um processo de limpeza e revitalização antes da entrega. Até o momento, cerca de 30 pares teriam sido arrecadados. A distribuição está prevista para ocorrer como doação de Natal, com cada par acompanhado de um cartão com a mensagem “Feliz Natal”.As imagens divulgadas mostram o parlamentar realizando a limpeza, a organização e a embalagem dos chinelos antes da entrega. A iniciativa, segundo ele, tem como objetivo reduzir o desperdício e ampliar o acesso a itens básicos, como calçados, para pessoas em situação de necessidade.

A campanha da marca gerou debates nas redes sociais após a divulgação de um vídeo publicitário, levando parte do público a manifestar discordância e, em alguns casos, a descartar pares de sandálias como forma de protesto. A empresa afirmou que a peça tem caráter institucional e motivacional, sem viés político.Diante da repercussão, Frota publicou vídeos em seu perfil oficial no Instagram informando que passou a recolher chinelos descartados em vias públicas. Segundo o parlamentar, os pares recolhidos estão sendo higienizados e preparados para doação.