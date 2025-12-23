Há seis anos em vigor: o que diz a lei que proíbe fogos com estampido em Cotia

Norma sancionada em 2019 veta fogos barulhentos em todo o município e prevê multa de R$ 2 mil para infratores

Foto: Agência Brasil

A lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício com estampido em Cotia está em vigor há seis anos. A norma foi sancionada em abril de 2019 pelo então prefeito Rogério Franco e teve como autor o ex-vereador Edson Silva.

De acordo com a legislação, fica proibido em todo o território do município o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampido, artefatos pirotécnicos ruidosos e similares que provoquem efeitos sonoros intensos. A restrição vale tanto para áreas públicas quanto privadas, em locais abertos ou fechados.A lei abre exceção apenas para os chamados fogos de vista, que são aqueles que produzem efeitos visuais sem estampido, além de artefatos com barulho de baixa intensidade.O descumprimento da norma sujeita o infrator à multa de R$ 2 mil, valor que pode ser dobrado em caso de reincidência, considerada quando a mesma infração ocorre em um intervalo inferior a 30 dias.A legislação também determina que o valor da multa seja atualizado anualmente com base no IPCA, índice oficial de inflação apurado pelo IBGE.A fiscalização e aplicação das penalidades ficam sob responsabilidade de órgãos e instituições municipais, conforme definição do Poder Executivo.Desde sua criação, a lei tem como principal objetivo reduzir os impactos negativos causados pelo barulho dos fogos, protegendo especialmente pessoas com sensibilidade auditiva, idosos, crianças, pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e animais.A legislação é frequentemente lembrada em períodos festivos, quando o uso de fogos tende a aumentar,