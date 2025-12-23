Polícia procura homem que agrediu a facadas duas mulheres, no Tijuco Preto, em Cotia

Cotia e Cia

As vítimas foram socorridas com ferimentos na cabeça e levadas ao Hospital Regional de Cotia para atendimento médico.


Uma tentativa de feminicídio mobilizou a Polícia Militar na tarde desta terça-feira (23) na Estrada do Borba, na região do Tijuco Preto em Cotia.

Por volta das 14h25, um homem atacou duas mulheres com uma arma branca, possivelmente uma faca, e fugiu para uma região de mata nos arredores após a agressão

As vítimas foram socorridas com ferimentos na cabeça e levadas ao Hospital Regional de Cotia para atendimento médico. A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial de Cotia, e equipes policiais seguem em busca do suspeito, com apoio de reforços das forças de segurança.

As informações são do G1.
Categorias
Postagem Anterior Próxima Postagem
" "
" "" "