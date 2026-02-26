Fim de uma era: tradicional churrascaria encerra atividades após 50 anos em Cotia

Estabelecimento fundado em 1976 anunciou o encerramento das atividades em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira (26)

Foto: Reprodução / Instagram





A tradicional Varanda Churrascaria encerrou oficialmente suas atividades em Cotia, colocando fim a um ciclo de 50 anos de funcionamento no município.



Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Churrascaria VARANDA (@varandachurrascaria)



No comunicado, a família agradeceu clientes, amigos, fornecedores e colaboradores que fizeram parte da trajetória do restaurante desde 1976, ano em que o Varanda foi fundado.



Segundo o texto, o estabelecimento marcou gerações e se confundiu com a própria história da família.



“Hoje estamos encerrando um ciclo de 50 anos”, diz um trecho da mensagem, que destaca a importância da mãe na decisão pelo encerramento das atividades. De acordo com Jaqueline, foi ela, ao lado do pai, quem construiu e consolidou o restaurante ao longo das décadas.



A publicação também ressalta que o espaço foi mais do que um negócio, tornando-se parte da vida e da identidade da família. “Foram muitos anos de alegria, trabalho, dedicação, amor e respeito”, escreveu.



O anúncio foi feito nesta quinta-feira (26) por meio de uma publicação nas redes sociais assinada por Jaqueline Frozza, integrante da família fundadora.