Integrante do PCC é preso por tráfico de drogas em Cotia

Homem foi detido em flagrante com cocaína, crack, maconha e equipamentos para manipulação da droga dentro de residência

Prisão aconteceu em imóvel localizado na Rua das Cruzadas. Foto: Google Street Views

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (24), no bairro Paisagem Casa Grande, em Cotia. Segundo a Polícia Civil, ele se apresentou como integrante da facção criminosa PCC e responsável pelo armazenamento e distribuição de entorpecentes na cidade e região.



A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), após investigação sobre abastecimento de pontos de venda de drogas.



No imóvel, os policiais apreenderam quatro tijolos de cocaína (3,7 kg), além de outras porções da droga, cerca de 585 gramas de crack, uma porção de maconha, uma prensa hidráulica, balança de precisão, utensílios para preparo e um caderno com anotações do tráfico.



De acordo com a polícia, o suspeito assumiu a responsabilidade pelo material e afirmou que a companheira, que estava na residência, não tinha envolvimento com o crime.



Ele foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça. A Polícia Civil também representou pela prisão preventiva.