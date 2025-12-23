Cotia lança campanha contra soltura de fogos com estampido no fim de ano

Ação educativa reforça respeito a pessoas com sensibilidade auditiva, animais e prevê intensificação da fiscalização no município

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Comunicação, lançou nesta semana a campanha “Neste final de ano, soltar fogos não é legal”, com o objetivo de conscientizar a população sobre os impactos negativos da soltura de fogos de artifício, especialmente aqueles que produzem estampidos.

A iniciativa inclui a instalação de faixas e outdoors em diferentes pontos da cidade, além da divulgação de materiais informativos nas redes sociais oficiais e no site da Prefeitura. A campanha destaca a importância do respeito a pessoas com sensibilidade auditiva, idosos, crianças, pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e animais, que são diretamente afetados pelo barulho excessivo.Além do caráter educativo, o município informou que haverá reforço nas ações de fiscalização, realizadas de forma integrada pelas Secretarias de Segurança Pública, Indústria, Comércio e Empreendedorismo e Meio Ambiente e Agropecuária, com foco no cumprimento da legislação municipal.A soltura de fogos de artifício em Cotia é proibida pela Lei nº 2.070/2019, regulamentada pelo Decreto nº 8.583/2019, que veda o uso de artefatos pirotécnicos com ruído.Denúncias e reclamações relacionadas à prática irregular podem ser feitas diretamente à Guarda Civil Municipal (GCM).A Prefeitura reforça que a campanha tem como objetivo promover um final de ano mais seguro, inclusivo e respeitoso, incentivando a população a celebrar as festividades de forma consciente e solidária.