Uma escola de Cotia ainda segue com aulas suspensas após temporal do dia 22/09

Unidade segue fechada esta semana por precaução até recuperação

CE Prof. Yveth Nader fica na região do bairro do Recanto dos Victor's. Foto: Google Maps

Por causa dos prejuízos estruturais causados pelas fortes chuvas do dia 22 de setembro, a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Educação, anunciou que as aulas no Centro Educacional Prof. Yveth Nader Cavalcante seguem suspensas até o próximo dia 03. As aulas serão retomadas na próxima segunda-feira (06/10).

A medida preventiva visa garantir a segurança de alunos, professores e colaboradores, diante de problemas como goteiras, queda de forros e infiltrações já identificados em diversas unidades escolares, segundo comunicado oficial.No dia 23/09,em caráter preventivo. A decisão foi tomada após registros de danos estruturais em unidades como goteiras e quedas parciais de forros em decorrência da chuva intensa do dia anterior.Para enfrentar a situação, a administração municipal formou um grupo de gestão de crise, composto por diversas secretarias, que passou a realizar vistorias técnicas nas mais de 100 escolas da rede.No dia 24/09, a prefeitura, enquanto outras unidades sem danos foram liberadas para retomar suas atividades.