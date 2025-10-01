Uma escola de Cotia ainda segue com aulas suspensas após temporal do dia 22/09

Unidade segue fechada esta semana por precaução até recuperação
|CE Prof. Yveth Nader fica na região do bairro do Recanto dos Victor's. Foto: Google Maps
Por causa dos prejuízos estruturais causados pelas fortes chuvas do dia 22 de setembro, a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Educação, anunciou que as aulas no Centro Educacional Prof. Yveth Nader Cavalcante seguem suspensas até o próximo dia 03. As aulas serão retomadas na próxima segunda-feira (06/10).
A medida preventiva visa garantir a segurança de alunos, professores e colaboradores, diante de problemas como goteiras, queda de forros e infiltrações já identificados em diversas unidades escolares, segundo comunicado oficial.
Suspensão geral após temporal
No dia 23/09, todas as escolas municipais de Cotia tiveram suas aulas suspensas em caráter preventivo. A decisão foi tomada após registros de danos estruturais em unidades como goteiras e quedas parciais de forros em decorrência da chuva intensa do dia anterior.
Para enfrentar a situação, a administração municipal formou um grupo de gestão de crise, composto por diversas secretarias, que passou a realizar vistorias técnicas nas mais de 100 escolas da rede.
No dia 24/09, a prefeitura manteve a suspensão nas 35 escolas que apresentaram problemas, enquanto outras unidades sem danos foram liberadas para retomar suas atividades.
LEIA ABAIXO O COMUNICADO NA ÍNTEGRA
A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Educação, informa que, por medida preventiva, está mantida a suspensão das aulas no CE Prof. Yveth Nader Cavalcante até o dia 03/10/2025. As aulas estarão normalizadas na segunda-feira (06/10/2025).
A suspensão se dá por conta de alguns problemas apresentados nas unidades listadas abaixo em função do grande volume de chuva de segunda-feira (22/09). O objetivo é garantir a segurança de alunos, professores e colaboradores.
A Secretaria de Educação pede a compreensão das famílias e da comunidade escolar.