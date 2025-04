Raposo Tavares terá 5 pedágios free flow do centro de Cotia até SP; saiba quando serão instalados

Ao Cotia e Cia, concessionária responsável pelo trecho informou também os valores das tarifas de cada um deles; confira

Raposo Tavares. Foto: Arquivos / Cotia e Cia

A Ecovias Raposo Castello, concessionária que assumiu a operação de 92 quilômetros em quatro rodovias paulistas, confirmou ao Cotia e Cia, nesta terça-feira (1º), a instalação de cinco pedágios com cobrança automática, chamados de ‘free flow’, na Raposo Tavares (SP 270).

Desconto Básico de Tarifa (DBT) - 5% para usuários de TAGs;

Desconto de Usuário Frequente (DUF) – benefício exclusivo para veículos de passeio – que oferece redução progressiva na tarifa a partir da 11ª passagem pelo mesmo pórtico, no mesmo sentido e dentro do mesmo mês, podendo chegar a até 20% de desconto.

Neste trecho, serão instalados cinco pórticos a partir do 7º ano de concessão, ou seja, em 2032, com previsão de conclusão em 2034 - 9º ano de concessão., informou a concessionária.Segundo a Ecovias, os valores estão previstos em contrato, mas serão atualizados de acordo com o estipulado até a instalação definitiva dos pórticos.Considerando valores de hoje, o edital prevê as seguintes tarifas: R$ 0,64, R$ 0,82, R$ 0,99, R$ 1,37 e R$ 1,54.Estas tarifas, ainda de acordo com a concessionária, possuirão descontos de 5%, 10% e 20%, conforme definição abaixo:A Ecovias Raposo Castello, nova concessão do Grupo EcoRodovias, administra trechos rodoviários na Região Metropolitana de São Paulo, abrangendo as rodovias SP-270 (Raposo Tavares), SP-280 (Castello Branco) e SP-029.Com um investimento de R$ 8 bilhões ao longo do contrato, a concessionária realizará obras como a implantação de faixas adicionais, marginais, duplicações, novos acessos e a construção de uma nova ligação entre Cotia e Embu das Artes, além de adotar o sistema de pedágio Free Flow (pedágio eletrônico) e promover melhorias como novas passarelas para pedestres, ciclovias e áreas de descanso para caminhoneiros.O trecho concedido atravessa 10 municípios no estado de São Paulo:• Rodovia Raposo Tavares (SP-270) – entre os km 10,9 e 34 (de São Paulo a Cotia);• Rodovia Presidente Castello Branco (SP-280) – entre os km 13,2 e 54,1 (de São Paulo a Araçariguama);• Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi (SP-029) – entre os km 34,5 e 43,7 (de Jandira a Cotia).