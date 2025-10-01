Câmara de Cotia homenageia Celso Russomanno por sua 'trajetória na defesa do consumidor'

Homenagem aprovada por unanimidade durante a sessão desta terça-feira (30)

Deputado Federal Celso Russomanno. Foto: Reprodução

O Deputado Federal Celso Russomanno foi agraciado com a Medalha “Mérito Legislativo Municipal”, em reconhecimento “aos relevantes serviços prestados à sociedade”.

A homenagem foi aprovada por unanimidade pela Câmara de Cotia na sessão desta terça-feira (30) e concedida pelo vereador Rafael Dantas.Nascido em São Paulo em 1956, Russomanno é jornalista e advogado, reconhecido nacionalmente pela defesa dos direitos do consumidor. Iniciou sua carreira no rádio em 1986 e ganhou notoriedade na televisão no início dos anos 1990, apresentando quadros de proteção ao consumidor no programa “Aqui Agora”, do SBT.Atualmente, comanda o quadro “Patrulha do Consumidor”, nos programas “Cidade Alerta” e “Hoje em Dia”, da Record TV, e preside o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor (INADEC).No campo político, Russomanno acumula seis mandatos como deputado federal, destacando-se na presidência da Comissão de Defesa do Consumidor e na fiscalização das relações de consumo no país.Além da carreira parlamentar e jornalística, atuou em órgãos públicos como o Departamento de Trânsito de São Paulo e o Palácio dos Bandeirantes.Segundo o vereador Rafael Dantas, a homenagem reconhece