Acidente grave na Raposo Tavares mobiliza helicóptero Águia da PM nesta quarta-feira (1º)

Ocorrência foi registrada no km 18 da rodovia, sentido capital; uma vítima em estado grave foi levada de helicóptero para o hospital

Foto: Artesp

Um acidente grave foi registrado na manhã desta quarta-feira (1º) no km 18 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), sentido capital. A colisão aconteceu por volta das 7h40 e mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária e o helicóptero Águia da PM.

De acordo com informações preliminares, duas pessoas ficaram feridas. O condutor da moto, classificado como vítima verde (ferimentos leves), foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Já o garupa, em estado grave, precisou ser resgatado pelo Águia.A aeronave pousou no local às 8h05 e decolou às 8h21, levando a vítima para um hospital da região metropolitana.Os veículos envolvidos foram retirados por um guincho leve e levados para a base da Polícia Rodoviária.Por conta do acidente e do atendimento às vítimas, a Raposo Tavares chegou a registrar 10 quilômetros de congestionamento às 9h, no sentido capital.