Prefeitura de Cotia mantém suspensão das aulas em 35 escolas devido às chuvas

Medida preventiva busca garantir a segurança de alunos, professores e colaboradores; gestão de crise monitora situação das unidades escolares; veja lista

Foto: SECOM Cotia

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Educação, informou que a suspensão das aulas permanece em 35 unidades escolares da rede municipal nesta quarta-feira (24). A decisão é uma medida preventiva diante dos problemas provocados pelo grande volume de chuvas registrado na cidade na segunda-feira (22), aliado à previsão de mais precipitações até o fim da semana.

Segundo a administração municipal, o objetivo da suspensão é garantir a segurança de alunos, professores e colaboradores. Para avaliar as condições das escolas, foi instituído um grupo de gestão de crise em caráter emergencial, com a participação de diversas secretarias municipais.

A Secretaria de Educação pediu compreensão às famílias e à comunidade escolar e reforçou que novas informações sobre a retomada das aulas nas unidades afetadas serão divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura.

Relação das escolas com aulas suspensas nesta quarta-feira (24):

  • EM PROFESSORA ANA MARIA PEREIRA
  • CE BAIRRO SÃO MIGUEL
  • CE DO ATALAIA
  • CE YVETH NADER CAVALCANTE
  • CEUC-PREF.CARMELINO PIRES DE OLIVEIRA
  • EM BAIRRO SÃO MIGUEL
  • EM FLORENTINA FRANC. DE OLIVEIRA
  • EM JARDIM DAS GRAÇAS
  • EM RECANTO SUAVE
  • EM JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
  • EM FRANCISCA MANOEL DE OLIVEIRA
  • EM FRANCISCO NUNES
  • EM PAULO ZINGG
  • EM SILVIO PEDROSO
  • EM ASSIS JOSÉ DE OLIVEIRA
  • EM CRIANÇAS DE COTIA
  • CE DR. DÉLIO LIMA JUNIOR
  • EM ELYDIA SCOPEL
  • EM FLORENTINA
  • CE JARDIM ARARUAMA
  • EM MALVINA DE CASTRO
  • EM PROF. DR. OSNY FLEURY DA SILVEIRA
  • EM JOCINÉIA DE MELO
  • CE FELIX ALVES FOLHA
  • EM PREFEITO IVO MÁRIO ISAAC PIRES
  • EM JARDIM COTIA
  • EM ANDRESSA SOARES GOMES
  • CE GRANJA CAROLINA
  • EM FRANCISCO FERREIRA
  • EM TERESA BENVINDA HERVEY COSTA MAIA
  • EM CÂNDIDO PINTO
  • EM GERALDO GONCALVES DOS SANTOS
  • EM FRANCISCO DE PAULA CARRARO
  • EM AGUINALDO SOUZA ESTRELA
  • EM MAISA APARECIDA RIBEIRO
