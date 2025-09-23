Prefeitura de Cotia mantém suspensão das aulas em 35 escolas devido às chuvas

Medida preventiva busca garantir a segurança de alunos, professores e colaboradores; gestão de crise monitora situação das unidades escolares; veja lista
|Foto: SECOM Cotia
A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Educação, informou que a suspensão das aulas permanece em 35 unidades escolares da rede municipal nesta quarta-feira (24). A decisão é uma medida preventiva diante dos problemas provocados pelo grande volume de chuvas registrado na cidade na segunda-feira (22), aliado à previsão de mais precipitações até o fim da semana.
Segundo a administração municipal, o objetivo da suspensão é garantir a segurança de alunos, professores e colaboradores. Para avaliar as condições das escolas, foi instituído um grupo de gestão de crise em caráter emergencial, com a participação de diversas secretarias municipais.
A Secretaria de Educação pediu compreensão às famílias e à comunidade escolar e reforçou que novas informações sobre a retomada das aulas nas unidades afetadas serão divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura.
Relação das escolas com aulas suspensas nesta quarta-feira (24):
- EM PROFESSORA ANA MARIA PEREIRA
- CE BAIRRO SÃO MIGUEL
- CE DO ATALAIA
- CE YVETH NADER CAVALCANTE
- CEUC-PREF.CARMELINO PIRES DE OLIVEIRA
- EM BAIRRO SÃO MIGUEL
- EM FLORENTINA FRANC. DE OLIVEIRA
- EM JARDIM DAS GRAÇAS
- EM RECANTO SUAVE
- EM JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
- EM FRANCISCA MANOEL DE OLIVEIRA
- EM FRANCISCO NUNES
- EM PAULO ZINGG
- EM SILVIO PEDROSO
- EM ASSIS JOSÉ DE OLIVEIRA
- EM CRIANÇAS DE COTIA
- CE DR. DÉLIO LIMA JUNIOR
- EM ELYDIA SCOPEL
- EM FLORENTINA
- CE JARDIM ARARUAMA
- EM MALVINA DE CASTRO
- EM PROF. DR. OSNY FLEURY DA SILVEIRA
- EM JOCINÉIA DE MELO
- CE FELIX ALVES FOLHA
- EM PREFEITO IVO MÁRIO ISAAC PIRES
- EM JARDIM COTIA
- EM ANDRESSA SOARES GOMES
- CE GRANJA CAROLINA
- EM FRANCISCO FERREIRA
- EM TERESA BENVINDA HERVEY COSTA MAIA
- EM CÂNDIDO PINTO
- EM GERALDO GONCALVES DOS SANTOS
- EM FRANCISCO DE PAULA CARRARO
- EM AGUINALDO SOUZA ESTRELA
- EM MAISA APARECIDA RIBEIRO