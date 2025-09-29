Mercado Livre inaugura centro logístico em Cotia com dezenas de vagas de emprego

Seleção será realizada nesta terça-feira (30), em Caucaia do Alto, com atendimento por ordem de chegada; saiba mais

Foto: Agência Brasil

Nesta terça-feira (30), das 8h às 12h, será realizada em Caucaia do Alto uma ação de cadastro e seleção de candidatos para o preenchimento de dezenas de vagas de operador logístico no centro logístico do Mercado Livre, recém-instalado na Rodovia Raposo Tavares, altura do km 39.

Os recrutadores da empresa receberão os candidatos no salão paroquial da Igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição (Matriz de Caucaia), localizado na Rua Gertrudes Maria de Camargo, 30, Centro de Caucaia do Alto.Para participar do processo seletivo, os interessados devem comparecer ao local com documento pessoal, currículo e carteira de trabalho (física ou digital). O atendimento será realizado por ordem de chegada.O evento oferece uma oportunidade para moradores da região que buscam emprego ou recolocação no setor logístico, permitindo contato direto com os recrutadores e acesso rápido às vagas disponíveis no novo centro de operações da empresa.