Polícia Civil inicia nova fase de recuperação de celulares roubados em SP

Cerca de 1,5 mil notificações foram enviadas a pessoas que possuem aparelhos com restrição criminal

Foto: SSP

A Polícia Civil de São Paulo deu início a uma nova etapa do programa SP Mobile, voltado à recuperação de celulares furtados ou roubados.





Cerca de 1,5 mil notificações foram enviadas a pessoas que estão em posse de aparelhos com restrição criminal, identificados a partir do cruzamento de dados de boletins de ocorrência e informações das operadoras.



Os notificados têm três dias para comparecer à delegacia, comprovar a legalidade do aparelho ou fazer a devolução voluntária. Caso não atendam à intimação, poderão responder por crime de receptação.





A Polícia Civil também realiza buscas com mandados judiciais e fiscalizações em estabelecimentos comerciais para desarticular redes de revenda de celulares roubados.



Desde junho, quando o programa foi expandido para todo o estado, mais de 8 mil aparelhos foram recuperados, sendo que 3,8 mil já foram devolvidos aos donos.





Entre janeiro e agosto, foram registrados 173,3 mil furtos ou roubos de celulares em São Paulo, uma queda de 5% em relação ao mesmo período do ano passado.