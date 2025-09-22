URGENTE: Prefeitura de Cotia suspende aulas da rede municipal nesta terça-feira (23)

Decisão ocorre após fortes chuvas desta segunda-feira; engenheiros farão vistorias em todas as unidades escolares antes da retomada das aulas

Foto: Secom Cotia

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Educação, anunciou que todas as escolas da rede municipal terão as aulas suspensas nesta terça-feira (23), como medida preventiva.

A decisão foi tomada após registros de ocorrências em algumas unidades escolares, incluindo goteiras e queda parcial de forros, em decorrência das fortes chuvas que atingiram a cidade nesta segunda-feira (22).O objetivo é garantir a segurança de alunos, professores e colaboradores, diante da previsão de grande volume de chuvas e ventos intensos nos próximos dias.Em caráter emergencial, foi criado um grupo de gestão de crise com a participação de diversas secretarias municipais, para avaliar as condições de todas as unidades escolares. Engenheiros já iniciaram vistorias técnicas nas escolas onde foram identificados danos e irão inspecionar todas as mais de 100 unidades da rede municipal.A Secretaria de Educação pediu a compreensão das famílias e da comunidade escolar e informou que, a partir desta terça-feira, o grupo de gestão de crise começará a consolidar os relatórios das vistorias. As decisões sobre a retomada ou manutenção da suspensão das aulas serão divulgadas na tarde de terça-feira, pelos canais oficiais da Prefeitura.