Moradores de Cotia enfrentam dificuldades para agendar exames básicos pelo SUS

Com a suspensão de programa estadual, exames laboratoriais se tornaram obrigação do município, mas população enfrenta filas e falta de vagas
|Foto: Reprodução
Por Daniel Harzer
Desde maio deste ano, moradores de Cotia relatam dificuldades para agendar exames laboratoriais básicos, como sangue, urina e fezes, pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
A situação tem afetado pacientes que dependem do acompanhamento médico contínuo. É o caso de Rosana Aparecida de Queiroz Santos, 57 anos, que tem hipertensão e problemas de tireoide, e de seu filho, Willian Queiroz Gomes dos Santos, 37 anos, diagnosticado com obesidade mórbida. Ambos aguardam a realização de exames para dar continuidade ao tratamento.
Segundo Rosana, as vagas são disponibilizadas em quantidade reduzida e se esgotam rapidamente. “Estou tentando marcar exames de sangue desde maio. São poucas vagas, que acabam em menos de uma hora. Pedi para minha irmã ir até a unidade, mas quando chegou já não havia mais senhas”, contou.
Na quarta-feira (1º), Rosana recebeu uma mensagem da UBS do Parque Turiguara informando a abertura da agenda para coleta de sangue, mas ao tentar marcar o exame, não conseguiu vaga.
Em maio, reportagem do Cotia e Cia mostrou que, segundo o Departamento Regional de Saúde da Grande São Paulo (DRS-1), os exames antes realizados por meio de um programa do governo estadual foram suspensos, ficando sob responsabilidade do município desde 2024, conforme determina o pacto federativo do SUS.
Na ocasião, a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Saúde, informou em nota que uma nova gestão assumiu a pasta e que medidas estavam sendo adotadas para normalizar o atendimento, incluindo a abertura de um processo licitatório para contratação dos serviços laboratoriais.
Nova nota da Prefeitura
Nesta quinta-feira (2), a Prefeitura voltou a se manifestar. Em nota enviada ao Cotia e Cia, informou que, com o fim do convênio com o Governo do Estado, o município ficou mais de dois meses com a coleta de exames reduzida, o que gerou acúmulo de demanda.
A Secretaria de Saúde reforçou, no entanto, que as coletas estão sendo agendadas normalmente nas UBSs e que uma licitação está em andamento para firmar um novo contrato, com o objetivo de normalizar totalmente a situação.
(Reportagem atualizada com a nota da Prefeitura de Cotia)