Moradores de Cotia enfrentam dificuldades para agendar exames básicos pelo SUS

Com a suspensão de programa estadual, exames laboratoriais se tornaram obrigação do município, mas população enfrenta filas e falta de vagas

Por Daniel Harzer





Desde maio deste ano, moradores de Cotia relatam dificuldades para agendar exames laboratoriais básicos, como sangue, urina e fezes, pelo Sistema Único de Saúde (SUS).



Nova nota da Prefeitura

Nesta quinta-feira (2), a Prefeitura voltou a se manifestar. Em nota enviada ao Cotia e Cia, informou que, com o fim do convênio com o Governo do Estado, o município ficou mais de dois meses com a coleta de exames reduzida, o que gerou acúmulo de demanda.

A Secretaria de Saúde reforçou, no entanto, que as coletas estão sendo agendadas normalmente nas UBSs e que uma licitação está em andamento para firmar um novo contrato, com o objetivo de normalizar totalmente a situação.





(Reportagem atualizada com a nota da Prefeitura de Cotia)

A situação tem afetado pacientes que dependem do acompanhamento médico contínuo. É o caso de, que tem hipertensão e problemas de tireoide, e de seu filho,diagnosticado com obesidade mórbida. Ambos aguardam a realização de exames para dar continuidade ao tratamento.Segundo Rosana, as vagas são disponibilizadas em quantidade reduzida e se esgotam rapidamente., contou.Na quarta-feira (1º), Rosana recebeu uma mensagem da UBS do Parque Turiguara informando a abertura da agenda para coleta de sangue, mas ao tentar marcar o exame, não conseguiu vaga.Em maio, reportagem domostrou que, segundo o Departamento Regional de Saúde da Grande São Paulo (DRS-1),, ficando sob responsabilidade do município desde 2024, conforme determina o pacto federativo do SUS.Na ocasião, a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Saúde, informou em nota que, incluindo a abertura de um processo licitatório para contratação dos serviços laboratoriais.