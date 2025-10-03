Roubo de motocicleta termina com um bandido morto e outro ferido em Cotia

Criminosos foram baleados por guarda civil de Itapevi durante tentativa de assalto na rodovia Raposo Tavares; ocorrência contou com apoio da ROMU de Cotia
|Foto: Reprodução
Um roubo de motocicleta terminou com um criminoso morto e outro ferido na tarde desta quinta-feira (2), na Alameda Tuca, próximo ao retorno do km 30 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia.
A ação contou com a participação da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) de Cotia e de um guarda civil de Itapevi, que presenciou o crime.
De acordo com as autoridades, os dois indivíduos abordaram a vítima utilizando uma motocicleta que havia sido roubada no dia anterior. Durante a ação, o guarda civil de Itapevi atirou contra os suspeitos. Um dos criminosos caiu no local baleado, enquanto o outro, armado, conseguiu fugir levando a moto da vítima.
O indivíduo baleado no local foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Regional de Cotia, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.
O segundo criminoso, que fugiu com a motocicleta roubada, também foi baleado e deu entrada posteriormente no mesmo hospital, onde permanece internado sob custódia.
A motocicleta da vítima foi recuperada pela equipe da ROMU de Cotia.
Guardas da Ronda Ostensiva com Motocicletas (ROM) de Itapevi prestaram apoio à ocorrência, permaneceram em escolta no hospital e ajudaram a preservar o local do crime até a conclusão da perícia da Polícia Científica.
O caso foi registrado na Delegacia de Cotia como roubo qualificado. A vítima não sofreu ferimentos.