Roubo de motocicleta termina com um bandido morto e outro ferido em Cotia

Criminosos foram baleados por guarda civil de Itapevi durante tentativa de assalto na rodovia Raposo Tavares; ocorrência contou com apoio da ROMU de Cotia

Foto: Reprodução





Um roubo de motocicleta terminou com um criminoso morto e outro ferido na tarde desta quinta-feira (2), na Alameda Tuca, próximo ao retorno do km 30 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia.

A ação contou com a participação da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) de Cotia e de um guarda civil de Itapevi, que presenciou o crime.De acordo com as autoridades, os dois indivíduos abordaram a vítima utilizando uma motocicleta que havia sido roubada no dia anterior. Durante a ação, o guarda civil de Itapevi atirou contra os suspeitos. Um dos criminosos caiu no local baleado, enquanto o outro, armado, conseguiu fugir levando a moto da vítima.O indivíduo baleado no local foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Regional de Cotia, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.O segundo criminoso, que fugiu com a motocicleta roubada, também foi baleado e deu entrada posteriormente no mesmo hospital, onde permanece internado sob custódia.A motocicleta da vítima foi recuperada pela equipe da ROMU de Cotia.Guardas da Ronda Ostensiva com Motocicletas (ROM) de Itapevi prestaram apoio à ocorrência, permaneceram em escolta no hospital e ajudaram a preservar o local do crime até a conclusão da perícia da Polícia Científica.O caso foi registrado na Delegacia de Cotia como roubo qualificado. A vítima não sofreu ferimentos.