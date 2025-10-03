Alexandre Frota (PDT) perde mandato de vereador em Cotia após condenação judicial

A decisão foi oficializada por meio de documento protocolado na secretaria parlamentar da câmara de Cotia.

O presidente da Câmara de Cotia, Professor Osmar, declarou nesta sexta-feira (3) a perda do mandato do vereador Alexandre Frota (PDT). A decisão foi oficializada por meio de documento protocolado na secretaria parlamentar da Casa que cita condenação criminal com sentença definitiva e irrecorrível.





Documento assinado pelo presidente da câmara de Cotia professor Osmar.

De acordo com o documento,foi condenado por crime doloso em um processo movido em 2017 pelo ex-deputado federal, referente a acusações de difamação e injúria. A queixa-crime tramitou na 2ª Vara Federal de Osasco e resultou em condenação confirmada pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) e, posteriormente, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O trânsito em julgado ocorreu em 26 de maio de 2025, tornando a decisão definitiva.”, diz trecho do documento assinado pelo presidente da Câmara.Atualmente, Frota está licenciado do Legislativo e ocupa o cargo de secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de Cotia. A decisão da Câmara não afeta sua permanência na função no Executivo municipal.