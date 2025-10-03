Granja Viana ganha nova academia com mais de 30 modalidades coletivas

Espaço fica no km 22 da Rodovia Raposo Tavares e amplia opções de treino para moradores da região

Foto ilustrativa / Pexels

A região da Granja Viana, em Cotia, ganhou uma nova opção de espaço fitness com a inauguração de uma nova unidade da BlueFit. Localizada na Rodovia Raposo Tavares, km 22, nº 355, esta é a segunda unidade aberta no bairro e integra a expansão da rede na Grande São Paulo.

O local oferece áreas dedicadas à musculação, peso livre, B-Cross, arena fitness e arena bike, além de vestiários modernos e estacionamento rotativo. Ao todo, a academia disponibiliza mais de 30 modalidades coletivas, com treinos voltados a diferentes perfis, desde iniciantes até atletas avançados.De acordo com a administração, o espaço conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados para acompanhar os alunos em objetivos variados, como perda de peso, ganho de massa muscular, condicionamento físico ou bem-estar.As atividades são oferecidas em horários flexíveis, e no período de abertura estão sendo praticadas condições promocionais de pré-venda.