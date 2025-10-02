Bebidas adulteradas: Welington Formiga anuncia reforço na fiscalização em adegas de Cotia

Publicação nas redes sociais ocorre em meio à crise de bebidas adulteradas com metanol em São Paulo
|Foto: Agência Brasil
O prefeito de Cotia, Welington Formiga, publicou nesta quinta-feira (2) um alerta sobre os riscos de consumo de bebidas adulteradas com metanol, substância tóxica que pode causar intoxicação, perda da visão e até morte.
A medida ocorre em meio a uma série de casos registrados em São Paulo, que já resultaram em 10 internações e uma morte confirmada.
Em nota divulgada nas redes sociais, o prefeito destacou que determinou o reforço da fiscalização em todas as adegas e comércios da cidade, com o objetivo de proteger a população e evitar a comercialização de produtos irregulares.
“Estamos atentos e trabalhando para garantir segurança e tranquilidade. Cuidar da vida e da saúde dos cotianos é a nossa maior prioridade”, afirmou (leia a nota na íntegra no final da matéria).
Formiga também orientou os moradores a comprar bebidas apenas em estabelecimentos de confiança, desconfiar de preços muito baixos e denunciar suspeitas à Vigilância Sanitária.
O estado de São Paulo montou um gabinete de crise para intensificar fiscalizações após a descoberta de bebidas adulteradas que causaram intoxicações graves.
Até agora, foram interditados seis estabelecimentos, apreendidas mais de 50 mil garrafas e identificados suspeitos de adulteração, inclusive em operações realizadas em cidades como Barueri e Americana.
Veja a nota abaixo:
"Como prefeito de Cotia, já determinei que nossas equipes reforcem a fiscalização em todas as adegas e comércios da cidade. Nosso objetivo é proteger a população contra bebidas adulteradas com metanol, que representam um risco gravíssimo à saúde, podendo causar intoxicação, perda da visão e até morte. Estamos atentos e trabalhando para garantir segurança e tranquilidade. Sempre compre em locais de confiança, desconfie de preços muito baixos e denuncie suspeitas à Vigilância Sanitária. Cuidar da vida e da saúde dos Cotianos é a nossa maior prioridade."