Rapper Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol

Hospital informou que o tratamento já foi iniciado e que o caso segue em investigação; recentemente, artista se apresentou em Cotia

Foto: Redes Sociais

O rapper Hungria, de 34 anos, está internado no Hospital DF Star, em Brasília, com suspeita de intoxicação por metanol após a ingestão de bebida alcoólica adulterada.

De acordo com boletim médico divulgado nesta quinta-feira (2), o artista deu entrada na unidade apresentando sintomas como cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. O hospital informou que o tratamento já foi iniciado e que o caso segue em investigação.Ainda não há confirmação se o consumo da bebida ocorreu no Distrito Federal, que até o momento não registrou oficialmente nenhum caso de intoxicação por metanol.Em nota publicada nas redes sociais, a equipe do cantor tranquilizou os fãs, afirmando que Hungria está sendo acompanhado pelos médicos e que não há risco iminente. A agenda de shows prevista para o fim de semana foi cancelada.Hungria esteve recentemente em Cotia, onde foi a grande atração da 6ª edição do Esquenta Thermas, no parque aquático Thermas da Mata, em 14 de setembro. O evento reuniu mais de 4 mil pessoas.