Pedágios eletrônicos começam a cobrar tarifa na Raposo Tavares a partir desta quarta-feira (1º)

Praças de São Roque, Alumínio e Araçoiaba da Serra adotam sistema Siga Fácil, que substitui cabines por pórticos digitais

Foto: Rota Sorocabana

passarão a pagar pedágio por meio do sistema Siga Fácil, que substitui as praças físicas por pórticos eletrônicos. A mudança vale para as praças de São Roque (km 48), Alumínio (km 83) e Araçoiaba da Serra (km 111). A partir desta quarta-feira (1º), os motoristas que trafegarem pela Rodovia Raposo Tavares (SP-270)



Como ficam os valores



Os preços das tarifas não sofreram alteração, mas agora serão divididos entre os dois sentidos da via:



São Roque (km 48): de R$ 10,10 em um sentido para R$ 5,05 em cada sentido;

Alumínio (km 83): de R$ 9,90 em um sentido para R$ 4,95 em cada sentido;

Araçoiaba da Serra (km 111): mantido em R$ 4,20 por sentido.



Pagamento e descontos



O pagamento será automático para veículos com tag eletrônica, que terão 5% de desconto básico. Motoristas frequentes de veículos leves poderão acumular até 20% de desconto adicional ao utilizarem o mesmo pórtico, no mesmo sentido, mais de uma vez dentro de um mês.



Quem não tiver tag poderá efetuar o autopagamento em até 30 dias pelo site pedagiodigital.com, pelo aplicativo CCR Rodovias ou via WhatsApp, com opções de Pix e cartão de crédito. Motocicletas seguirão isentas da cobrança.



Pórticos de monitoramento



Além da cobrança, a rodovia também contará com cinco pórticos apenas de monitoramento, sem tarifa, instalados nos quilômetros 37, 58, 72, 95 e 101, com a finalidade de analisar a fluidez e o comportamento do tráfego.

Segundo a concessionária Rota Sorocabana, responsável pelo trecho, o novo modelo “elimina as paradas obrigatórias, reduz filas e emissões de poluentes e marca o início de uma nova fase de modernização da rodovia, que ainda receberá obras de duplicação, ciclovias, marginais e sistemas de monitoramento em tempo real”.