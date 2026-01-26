Ano letivo de 2026: confira as datas de início e fim das aulas na rede estadual

Governo do estado define retorno das aulas para o início de fevereiro. Confira calendário

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) definiu o calendário do ano letivo de 2026 para a rede estadual de ensino. Em Cotia, assim como nos demais municípios paulistas, as aulas terão início no dia 2 de fevereiro e seguem até 18 de dezembro.

De acordo com a resolução publicada no Diário Oficial do Estado, o encerramento do primeiro semestre está previsto para 6 de julho. Já as férias escolares do meio do ano acontecem entre 7 e 23 de julho, com retorno às aulas marcado para o dia 24 de julho, quando começa o segundo semestre letivo.A Seduc-SP reforça que todas as unidades escolares da rede estadual devem cumprir no mínimo 200 dias letivos, conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).Caso haja necessidade de alterações no calendário, como suspensão de aulas por motivos excepcionais, as atividades poderão ser repostas em dias alternativos, incluindo sábados, períodos de recesso escolar ou até mesmo durante as férias, desde que haja deliberação interna.Nessas situações, a decisão deve ser discutida no conselho escolar e posteriormente homologada pela direção da escola e pela Diretoria de Ensino responsável. Cada unidade tem autonomia para definir a forma e as datas de reposição, respeitando a legislação vigente.