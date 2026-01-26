Ecovias confirma instalação de novos painéis eletrônicos na Raposo Tavares; veja as funções

Estruturas começaram a ser instaladas no km 23, em frente ao Shopping Granja Vianna; pelo menos mais 4 equipamentos serão instalados em outros trechos

Equipamento instalado em frente ao Shopping Granja Vianna. Foto: Blog Cotia

A Ecovias Raposo Castello confirmou ao Cotia e Cia, nesta segunda-feira (26), que a estrutura metálica instalada no km 23 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) faz parte da implantação de novos Painéis de Mensagem Variável (PMV) ao longo da via.

Km 12, no sentido interior

Km 14, no sentido capital

Km 22, no sentido interior

Km 33, no sentido capital

Os equipamentos, segundo a concessionária, têm como objetivo ampliar a comunicação com os motoristas, com a transmissão de informações em tempo real sobre as condições da rodovia, alertas operacionais e recomendações de segurança viária.De acordo com a Ecovias, os painéis funcionarão como um canal de orientação aos usuários, “contribuindo para a prevenção de acidentes e para a fluidez do tráfego”.A previsão é que a implantação dos pórticos seja concluída ainda no mês de fevereiro, com todos os equipamentos em operação até o final de março.Além do pórtico localizado no km 23, em frente ao Shopping Granja Vianna, a Ecovias informou que outros Painéis de Mensagem Variável estão sendo instalados em diferentes trechos da rodovia. Os pontos confirmados são:Segundo o cronograma da concessionária, os novos PMVs irão reforçar a infraestrutura de monitoramento e comunicação da Raposo Tavares, especialmente em trechos de maior fluxo de veículos.As mensagens exibidas poderão incluir informações sobre acidentes, obras, condições climáticas adversas e orientações de direção segura.A Ecovias Raposo Castello destaca que a iniciativa integra o conjunto de investimentos previstos para modernização da rodovia, com foco na segurança viária e na melhoria da experiência dos usuários.