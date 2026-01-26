Ecovias confirma instalação de novos painéis eletrônicos na Raposo Tavares; veja as funções

Estruturas começaram a ser instaladas no km 23, em frente ao Shopping Granja Vianna; pelo menos mais 4 equipamentos serão instalados em outros trechos
|Equipamento instalado em frente ao Shopping Granja Vianna. Foto: Blog Cotia
A Ecovias Raposo Castello confirmou ao Cotia e Cia, nesta segunda-feira (26), que a estrutura metálica instalada no km 23 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) faz parte da implantação de novos Painéis de Mensagem Variável (PMV) ao longo da via.
Os equipamentos, segundo a concessionária, têm como objetivo ampliar a comunicação com os motoristas, com a transmissão de informações em tempo real sobre as condições da rodovia, alertas operacionais e recomendações de segurança viária.
De acordo com a Ecovias, os painéis funcionarão como um canal de orientação aos usuários, “contribuindo para a prevenção de acidentes e para a fluidez do tráfego”.
A previsão é que a implantação dos pórticos seja concluída ainda no mês de fevereiro, com todos os equipamentos em operação até o final de março.
Além do pórtico localizado no km 23, em frente ao Shopping Granja Vianna, a Ecovias informou que outros Painéis de Mensagem Variável estão sendo instalados em diferentes trechos da rodovia. Os pontos confirmados são:
- Km 12, no sentido interior
- Km 14, no sentido capital
- Km 22, no sentido interior
- Km 33, no sentido capital
Segundo o cronograma da concessionária, os novos PMVs irão reforçar a infraestrutura de monitoramento e comunicação da Raposo Tavares, especialmente em trechos de maior fluxo de veículos.
As mensagens exibidas poderão incluir informações sobre acidentes, obras, condições climáticas adversas e orientações de direção segura.
A Ecovias Raposo Castello destaca que a iniciativa integra o conjunto de investimentos previstos para modernização da rodovia, com foco na segurança viária e na melhoria da experiência dos usuários.