‘Siga Fácil’: pedágios eletrônicos da Raposo Tavares já têm data para iniciar cobrança

Anúncio foi feito nesta terça-feira (16) pela concessionária Sorocabana

Foto: Sorocabana

Os motoristas que trafegarem pela Rodovia Raposo Tavares (SP-270) passarão a utilizar o sistema Siga Fácil, que substitui as praças de pedágio por pórticos eletrônicos. A mudança valerá para as praças localizadas em São Roque (km 47,6), Alumínio (km 79,1) e Araçoiaba da Serra (km 111,9), a partir do dia 1º de outubro.





São Roque (km 48): de R$ 10,10 em um sentido para R$ 5,05 em cada sentido.

Alumínio (km 83): de R$ 9,90 em um sentido para R$ 4,95 em cada sentido.

Araçoiaba da Serra (km 111): mantido em R$ 4,20 por sentido.

Segundo a concessionária Rota Sorocabana, responsável pelo trecho, o novo modeloNesta primeira etapa, serão implantados cinco pórticos apenas de monitoramento, sem cobrança, nos quilômetros 37, 58, 72, 95 e 101, com a finalidade de analisar a fluidez e o comportamento do tráfegoJá os pórticos de cobrança eletrônica ficarão nos quilômetros 48 (São Roque), 83 (Alumínio) e 111 (Araçoiaba da Serra). Os valores permanecem os mesmos já praticados, mas agora divididos de forma proporcional entre os dois sentidos:O pagamento será automático para veículos com tag eletrônica, que terão 5% de desconto básico. Motoristas frequentes de veículos leves poderão acumular até 20% de desconto adicional ao utilizarem o mesmo pórtico, no mesmo sentido, mais de uma vez dentro de um mês.Quem não possuir tag poderá realizar o autopagamento em até 30 dias pelo site pedagiodigital.com, pelo aplicativo CCR Rodovias ou via WhatsApp, com opções de Pix e cartão de crédito. As motocicletas estarão isentas da cobrança nos pórticos eletrônicos do sistema Siga Fácil.