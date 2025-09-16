Em vídeo, Secretário do Estado confirma função do pórtico no km 37 da Raposo Tavares

Rafael Benini se reuniu com o vereador Johny Santos para tratar do pórtico no km 37, em Cotia; veja vídeo
|Pórtico instalado no km 37 da Raposo Tavares. Foto: Alex da Força
O secretário de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo, Rafael Benini, afirmou nesta terça-feira (16) que o pórtico instalado no km 37 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, não terá cobrança de pedágio. A declaração foi feita em vídeo publicado nas redes sociais, ao lado do vereador Johny Santos (veja no final da matéria).
A estrutura vinha gerando dúvidas entre moradores e motoristas desde sua instalação, principalmente após a fixação de uma placa com a inscrição “pórtico de monitoramento”. Johny Santos já havia se manifestado em sessão da Câmara Municipal garantindo que não haveria cobrança no local, informação agora confirmada pelo secretário.
Segundo Benini, o equipamento será usado apenas para monitoramento de tráfego e estudos sobre os impactos da ampliação da rodovia. Ele explicou ainda que o pórtico será transferido para a divisa entre Cotia e Vargem Grande Paulista, garantindo que moradores de Cotia não paguem pedágio ao circular apenas dentro do município.
“Quem entrar em Vargem Grande para fazer o retorno será isento da cobrança. A ideia é que o morador de Cotia, para andar em Cotia, não precise pagar pedágio”, afirmou o secretário.
Veja o vídeo abaixo: