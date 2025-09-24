Em Cotia, sete escolas mantêm aulas suspensas nesta quinta-feira (25); veja quais

Neto Rossi

É o 3º dia consecutivo de interrupção das atividades devido aos problemas provocados pelo grande volume de chuvas registrado na última segunda-feira

Foto: Secom Cotia

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Educação, informou que a suspensão das aulas nesta quinta-feira (25) se mantém em sete unidades escolares, marcando o terceiro dia consecutivo de interrupção das atividades devido aos problemas provocados pelo grande volume de chuvas registrado na última segunda-feira (22/09).

Ontem, todas as escolas da rede municipal tiveram as aulas suspensas como medida preventiva. Hoje, foram 35

A decisão tem como objetivo garantir a segurança de alunos, professores e demais colaboradores.

Para avaliar as condições das unidades, a administração instituiu um grupo de gestão de crise em caráter emergencial, com participação de diversas secretarias. Vistorias diárias estão sendo realizadas e a retomada das aulas será liberada gradualmente, conforme a constatação de segurança.

A Secretaria de Educação pediu compreensão das famílias e da comunidade escolar e reforçou que “novas atualizações sobre a volta às aulas serão divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura".

Relação das escolas com aulas suspensas nesta quinta-feira (25/09/2025)

  • CE Prof. Yveth Nader Cavalcante
  • EM Florentina Francisca de Oliveira
  • EM Joaquim Pereira da Silva
  • CE Jardim Araruama
  • EM Malvina de Castro
  • EM Francisco de Paula Carraro
  • EM Jardim Cotia
