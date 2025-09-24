Em Cotia, sete escolas mantêm aulas suspensas nesta quinta-feira (25); veja quais

É o 3º dia consecutivo de interrupção das atividades devido aos problemas provocados pelo grande volume de chuvas registrado na última segunda-feira

Foto: Secom Cotia

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Educação, informou que a suspensão das aulas nesta quinta-feira (25) se mantém em sete unidades escolares, marcando o terceiro dia consecutivo de interrupção das atividades devido aos problemas provocados pelo grande volume de chuvas registrado na última segunda-feira (22/09).









Para avaliar as condições das unidades, a administração instituiu um grupo de gestão de crise em caráter emergencial, com participação de diversas secretarias. Vistorias diárias estão sendo realizadas e a retomada das aulas será liberada gradualmente, conforme a constatação de segurança.



A Secretaria de Educação pediu compreensão das famílias e da comunidade escolar e reforçou que “novas atualizações sobre a volta às aulas serão divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura".



Relação das escolas com aulas suspensas nesta quinta-feira (25/09/2025)



CE Prof. Yveth Nader Cavalcante

EM Florentina Francisca de Oliveira

EM Joaquim Pereira da Silva

CE Jardim Araruama

EM Malvina de Castro

EM Francisco de Paula Carraro

