Em Cotia, sete escolas mantêm aulas suspensas nesta quinta-feira (25); veja quais

É o 3º dia consecutivo de interrupção das atividades devido aos problemas provocados pelo grande volume de chuvas registrado na última segunda-feira
|Foto: Secom Cotia
A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Educação, informou que a suspensão das aulas nesta quinta-feira (25) se mantém em sete unidades escolares, marcando o terceiro dia consecutivo de interrupção das atividades devido aos problemas provocados pelo grande volume de chuvas registrado na última segunda-feira (22/09).
Ontem, todas as escolas da rede municipal tiveram as aulas suspensas como medida preventiva. Hoje, foram 35.
A decisão tem como objetivo garantir a segurança de alunos, professores e demais colaboradores.
Para avaliar as condições das unidades, a administração instituiu um grupo de gestão de crise em caráter emergencial, com participação de diversas secretarias. Vistorias diárias estão sendo realizadas e a retomada das aulas será liberada gradualmente, conforme a constatação de segurança.
A Secretaria de Educação pediu compreensão das famílias e da comunidade escolar e reforçou que “novas atualizações sobre a volta às aulas serão divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura".
Relação das escolas com aulas suspensas nesta quinta-feira (25/09/2025)
Para avaliar as condições das unidades, a administração instituiu um grupo de gestão de crise em caráter emergencial, com participação de diversas secretarias. Vistorias diárias estão sendo realizadas e a retomada das aulas será liberada gradualmente, conforme a constatação de segurança.
A Secretaria de Educação pediu compreensão das famílias e da comunidade escolar e reforçou que “novas atualizações sobre a volta às aulas serão divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura".
Relação das escolas com aulas suspensas nesta quinta-feira (25/09/2025)
- CE Prof. Yveth Nader Cavalcante
- EM Florentina Francisca de Oliveira
- EM Joaquim Pereira da Silva
- CE Jardim Araruama
- EM Malvina de Castro
- EM Francisco de Paula Carraro
- EM Jardim Cotia