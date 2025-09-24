Rolimã Fest Cotia promete diversão, nostalgia e adrenalina em outubro

Evento contará com corrida de rolimã, shows em tributo ao Charlie Brown Jr. e ação solidária com doação de alimentos

Foto: Prefeitura de Cotia





O Rolimã Fest Cotia vai reunir aventura, diversão e muita nostalgia no dia 5 de outubro de 2025 (domingo), na Avenida Professor Joaquim Barreto, na descida do Atalaia, das 9h às 17h. Por conta do evento, a via ficará fechada, e detalhes sobre o fluxo de trânsito serão divulgados mais próximo da data.



Serviço



Rolimã Fest Cotia

📅 Data: 5 de outubro de 2025 (domingo)

⏰ Horário: 9h às 17h

📍 Local: Avenida Professor Joaquim Barreto (descida do Atalaia)

🎟️ Participação: 1kg de alimento não perecível

🍴 Praça de alimentação: Ong Voluntários do Bem Cor

⚠️ Segurança: uso obrigatório de capacete

Organizado pela iniciativa privada e com o apoio da Prefeitura de Cotia, o festival busca resgatar a infância e proporcionar momentos de lazer para toda a família. Entre as atrações, estão corridas de rolimã, shows especiais em tributo ao cantor Charlie Brown Jr. e uma praça de alimentação organizada pela Ong Voluntários do Bem Cor, cujas vendas serão revertidas para projetos da instituição.Para participar da corrida de rolimã, é obrigatório o uso de capacete. Além disso, carrinhos adaptados estarão disponíveis para pessoas com deficiência. A participação requer a doação de 1kg de alimento não perecível, que será arrecadado pelos organizadores do evento.